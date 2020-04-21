Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 3:58

Гонконг. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Новые девять случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Таким образом общее число зараженных в стране за время пандемии достигло 10 тыс. 683 человек.

Отмечается, что пять из новых случаев были завезены из-за рубежа.

Еще четыре случая зафиксированы в Сеуле и провинции Кенгидо.

По данным властей, за истекшие сутки умер один пациент с диагнозом COVID-19. Всего в стране скончалось 237 человек.

В общей сложности из больниц Южной Кореи было выписано поправившимися 8 тыс. 213 человек.

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