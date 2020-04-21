Гонконг. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Новые девять случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за минувшие сутки, сообщает Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Таким образом общее число зараженных в стране за время пандемии достигло 10 тыс. 683 человек.
Отмечается, что пять из новых случаев были завезены из-за рубежа.
Еще четыре случая зафиксированы в Сеуле и провинции Кенгидо.
По данным властей, за истекшие сутки умер один пациент с диагнозом COVID-19. Всего в стране скончалось 237 человек.
В общей сложности из больниц Южной Кореи было выписано поправившимися 8 тыс. 213 человек.
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