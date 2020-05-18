Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 20:29

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Страны-участницы Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - как ожидается, во вторник дадут окончательный зеленый свет резолюции, призывающий к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Для этой процедуры по ее одобрению необходима поддержка со стороны двух третей членов ассамблеи. Как отмечают СМИ, эту поддержку документ имел еще до начала сессии, а в течение понедельника страны-участница должны завершить связанные с этим формальности.

Резолюция призывает "в кратчайшие сроки, во взаимодействии со странами-участницами (ассамблеи - ИФ), начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки (реагирования на пандемию - ИФ)", а также "изучить уроки, полученные в ходе... международных усилий в сфере здравоохранения, координировавшихся ВОЗ, против COVID-19".

Кроме того, документ также указывает на необходимость "посредством организации... исследовательских миссий на местах определить зоонозный (животный - ИФ) источник вируса и пути его проникновения в человеческую популяцию, в том числе, возможную роль промежуточных носителей (вируса - ИФ)".

73-я встреча Всемирной ассамблеи здравоохранения стартовала в понедельник и продлится два дня в видеоформате. Она посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, причем свыше 300 тыс. инфицированных скончались.

В минувшую пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это мероприятие будет "одним из самых важных (встреч ассамблеи - ИФ) с момента основания ВОЗ в 1948 году".

Согласно изданию The Guardian, резолюцию поддерживают, в частности, страны ЕС, африканские государства, Россия, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Ассамблея ВОЗ проходит на фоне критики со стороны США, считающих, что организация недостаточно сделала для того, чтобы остановить коронавирусную инфекцию. В ВОЗ неоднократно отвергали такие обвинения. Кроме того, Вашингтон в последние месяцы критикует Китай за недостаточно эффективные меры против коронавируса и отсутствие транспарентности при изучении происхождения вируса. Власти Китая считают такие претензии лишенными оснований.

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