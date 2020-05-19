Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 13:56

Женева. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Страны-участницы Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - во вторник единогласно одобрили резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19.

В резолюции в частности содержится призыв "в кратчайшие сроки, во взаимодействии со странами-участницами (ассамблеи - ИФ), начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки (реагирования на пандемию - ИФ)", а также "изучить уроки, полученные в рамках международных усилий против COVID-19, осуществлявшихся в координации с ВОЗ".

(ПОСЛЕДУЕТ)

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