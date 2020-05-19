Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 14:30

(расширенная версия, добавлен 3-й абзац, уточняется 4-й абзац)

Женева. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Страны-участницы Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - во вторник единогласно одобрили резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19.

"Нет никаких возражений, резолюция по COVID-19 принята", - объявила президент 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения Кева Баин.

Таким образом, резолюцию, выдвинутую Европейским союзом от имени более чем 100 стран, поддержали остальные страны-участницы ассамблеи, в том числе США и Китай.

В резолюции содержится призыв "в кратчайшие сроки, во взаимодействии со странами-участницами (ассамблеи - ИФ), начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки (реагирования на пандемию - ИФ)", "изучить уроки, полученные в рамках международных усилий против COVID-19, осуществлявшихся в координации с ВОЗ", а также проанализировать "временные рамки (ВОЗ - ИФ), касающиеся пандемии COVID-19".

Кроме того, документ также указывает на необходимость "посредством организации исследовательских миссий на местах определить зоонозный (животный - ИФ) источник вируса и пути его проникновения в человеческую популяцию, в том числе, возможную роль промежуточных носителей (вируса - ИФ)".

Накануне сообщалось, что необходимую поддержку - две третьи из 194 членов ассамблеи - документ имел еще до начала сессии, а в течение понедельника страны-участницы завершили связанные с этим формальности.

73-я встреча Всемирной ассамблеи здравоохранения стартовала в понедельник и продлится два дня в видеоформате. Она посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразились более 4,9 млн человек, причем свыше 320 тыс. инфицированных скончались.

На прошлой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это мероприятие будет "одним из самых важных (встреч ассамблеи - ИФ) с момента основания ВОЗ в 1948 году".

Ассамблея ВОЗ проходит на фоне критики со стороны США, считающих, что организация недостаточно сделала для того, чтобы остановить коронавирусную инфекцию. В ВОЗ неоднократно отвергали такие обвинения. Кроме того, Вашингтон в последние месяцы критикует Китай за недостаточно эффективные меры против коронавируса и отсутствие транспарентности при изучении происхождения вируса. Власти Китая считают такие претензии лишенными оснований.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции