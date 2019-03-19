Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Во Франции во вторник пройдет масштабная забастовка работников госсектора, сообщают местные СМИ.
С призывом выйти на улицы выступили крупнейшие профсоюзы Франции, среди них - "Всеобщая конфедерация труда" и "Рабочая сила".
Массовая акция запланирована в Париже. Участники забастовки планируют собраться в 13:00 (15:00 мск) на бульваре Сен-Мишель, а затем они намерены пройти по центральным улицам города до Марсова поля.
Не выйти во вторник на работу намерены и преподаватели учебных заведений, а также часть сотрудников транспортного сектора. Ожидается, что забастовка может привести к сложной транспортной ситуации.
Между тем, парижская транспортная компания RATP накануне заверила, что движение общественного транспорта в столице будет осуществляться во вторник в "почти нормальном" режиме.
Французские СМИ указывают, что забастовка затронет также авиасообщение, поскольку профсоюз, в который сходят авиадиспетчеры, ранее также объявил о планах принять участие в забастовке.
Участники этой акции намерены выразить недовольство социальной политикой. Они требуют, среди прочего, повышения зарплат и более справедливой, с их точки зрения, системы налогообложения.
По данным опроса компании Odoxa для радиостанции France Inter, 73% французов считают забастовочное движение оправданным.
Предыдущая всеобщая забастовка во Франции состоялась 5 февраля.
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