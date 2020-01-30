Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 2:20

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Все сотрудники американских учреждений, а также частные лица, эвакуированные Соединенными Штатами из китайского города Уханя - административного центра провинции Хубэй - пройдут тщательный медосмотр, сообщила представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Как мы уже отмечали ранее, их тщательно обследуют и подвергнут контролю экспертов в центрах США по профилактике заболеваний и службах здравоохранения", - говорится в распространенном заявлении Ортагус.

Он отметила, что "принимаются все необходимые меры для сохранения здоровья этих возвращающихся американцев, а также здоровья и безопасности их соотечественников здесь, дома".

Дипломат сказала, что власти страны "тесно сотрудничают с властями КНР, чтобы предложить им всю возможную помощь".

Как сообщалось, за истекшие стуки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода.

В Хубэе зарегистрировано 1 тыс. 32 случая заболевания и 37 случаев летального исхода. На Ухань приходится 356 вновь выявленных заболевших и 25 скончавшихся в результате болезни.

1гк гс

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