Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Число американцев, которые считают, что президент США Дональд Трамп располагает качествами характера, необходимыми для работы на посту главы государства, увеличивается, свидетельствуют данные опроса Gallup.
Согласно результатам этого опроса, 40% респондентов заявили, что у Трампа есть такие качества. За последние два года этот показатель увеличился на семь процентных пунктов.
Подобный опрос проводился в разные годы, в частности, когда пост президента занимал Барак Обама. Во время его президентства 59% американцев видели у него необходимые для главы государства качества.
Еще более высокий показатель был у 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. В 2003 году 64% американцев утвердительно ответили на вопрос о том, есть ли у Буша-младшего подобные черты характера.
Данные опроса, опубликованного во вторник, свидетельствуют, что 39% американцев считают Трампа "слишком консервативным", 38% - "слишком правым", 17% - "слишком либеральным".
Опрос проводился 17-30 апреля. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.
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