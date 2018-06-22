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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 21:00 22.06.2018 - 21:00

Дубай. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Напряженность боев мятежников-хуситов с правительственными силами Йемена вблизи портового города Ходейда спадает, в то время как отток гражданского населения из районов столкновений продолжается, сообщает в пятницу Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Все больше людей спасаются бегством и ищут убежища в более безопасных местах, в том числе в столице Сане", - говорится в сообщении УКГВ.

УКГВ отмечает, что некоторые из перемещенных лиц прибыли в столицу, но конкретные цифры не называются.

Ранее УКГВ сообщало, что более 30 тыс. жителей Ходейды и одноименной провинции покинули свои дома в этом месяце.

Ранее сообщалось, что под контролем вооруженных сил Йемена полностью находится аэропорт Ходейды - комплекс зданий, состоящий из пассажирского терминала, военной базы и казарм.

Вооруженные силы Йемена при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией начали операцию по освобождению йеменского аэропорта Ходейда от боевиков-хуситов на прошлой неделе. Войскам поначалу удалось оттеснить хуситов с территории объекта, однако те провели успешную контратаку. Впоследствии военные заняли позиции к югу и востоку от аэропорта.

1кю ар

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