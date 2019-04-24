Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 9:32

Нью-Йорк (ООН). 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Действия военных США и Афганистана привели в 2019 году к гибели большего числа гражданских лиц, чем действия боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), говорится в распространенном в среду докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

За первые три месяца 2019 года подтверждена ответственность военнослужащих Афганистана и США за гибель 305 мирных жителей, тогда как талибов - за гибель 227 гражданских лиц.

В МООНСА призвали международные и национальные силы, действующие в Афганистане, "провести расследование в связи с сообщениями о гибели мирных жителей, опубликовать результаты этого расследования и предоставить компенсацию пострадавшим".

Миссия ООН по содействию Афганистану собирает данные о жертвах и пострадавших в стране, начиная с 2009 года.

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