Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 23:41

*** Посты также покидают министры, губернаторы департаментов и градоначальники основных городов страны

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Вместе с президентом Боливии Эво Моралесом, вице-президентом Альваро Гарсиа-Линерой в отставку подали председатели обеих палат парламента страны, сообщают боливийские СМИ.

В течение воскресенья в отставку с государственных постов также ушло большинство сторонников Моралеса, в частности министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие.

Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также алькальды (главы городских администраций) конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси - столиц одноименных провинций.

Сообщения об отставках продолжают поступать.

На обеспечение правопорядка в городах Боливии выведены элитные подразделения полиции.

1ар тг

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