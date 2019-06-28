Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 19:59

*** Что будет с американской стороны - посмотрим

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Все заявления, сделанные президентом России Владимиром Путиным на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, подкреплены реальной готовностью Москвы реализовать их, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я убежден, что с российской стороны, именно со стороны президента Путина все декларации о готовности подкреплены реальными возможностями и реальной готовностью", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Что будет со стороны американских коллег - посмотрим", - добавил Песков.

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