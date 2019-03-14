Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, покинули Каракас, сообщил в четверг глава госдепа Майк Помпео.
"Все дипломаты, еще находившиеся в Венесуэле, пока что покинули эту страну", - написал он в Twitter.
М.Помпео отметил, что США считают законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо и надеются вернуть своих дипломатов "в свободную и демократическую Венесуэлу".
Венесуэльские власти ранее на этой неделе заявили остающимся в стране американским дипломатам о необходимости покинуть страну в 72 часа. Госсекретарь США тогда заверил, что они будут выведены из страны.
В конце января президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и велел американским дипломатам покинуть Венесуэлу. В Каракасе остался небольшой контингент, задачей которого было ведение переговоров об учреждении миссий интересов. Эти переговоры не увенчались успехом.
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