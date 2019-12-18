Иерусалим. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - В Москве отпущены из-под стражи все 46 израильтян, о задержании которых в аэропорту "Домодедово" сообщалось ранее, сообщает израильский "Канал 12".
Ранее в среду в посольстве Израиля "Интерфаксу" сообщили, что около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту "Домодедово".
"Задержаны примерно 40 человек. За что они были задержаны, мы не знаем", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.
"Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем", - добавили в дипмиссии.
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу, что большинство задержанных в аэропорту "Домодедово" израильтян отпущены на свободу после проверки.
"Проведены дополнительные проверки, запрошены документы. После этих процедур большинство отпущены и успешно прошли погранконтроль", - сказал источник.
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