Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 18:39

*** Там ждут объяснений от российских правоохранительных органов

Обновленная версия

Иерусалим. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - В Москве отпущены все 46 израильтян, задержанные в аэропорту "Домодедово" ранее, сообщил израильский "Канал 12".

В свою очередь посольство Израиля в Москве подтвердило, что ранее задержанные израильские граждане смогли покинуть аэропорт "Домодедово" и въехать в Россию.

"Действительно, всех задержанных отпустили", - сказали в посольстве.

"Мы все так же не знаем, за что их задерживали, это разные люди, приехавшие в Россию по разным причинам; на этот вопрос должны ответить российские правоохранительные органы", - добавили в дипмиссии.

Ранее в посольстве "Интерфаксу" сообщили, что около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту "Домодедово".

"Задержаны примерно 40 человек. За что они были задержаны, мы не знаем", - сказали "Интерфаксу" в дипмиссии.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу, что большинство задержанных в аэропорту "Домодедово" израильтян отпущены на свободу после проверки. "Проведены дополнительные проверки, запрошены документы. После этих процедур большинство отпущены и успешно прошли погранконтроль", - сказал источник.

1ва де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!