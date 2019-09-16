Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:19

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Москва исходит из того, что после решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности и борьбы с терроризмом, иностранные войска будут выведены с территории Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник.

"Исходим из того, что когда вопросы, связанные с обеспечением безопасности и борьбы с терроризмом будут решены, то территориальная целостность Сирии будет восстановлена в полном объеме. Это касается и вывода всех иностранных войск с территории Сирийской Арабской Республики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате.

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