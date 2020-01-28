Пхеньян. 28 января. ИНТЕРФАКС - В связи с ситуацией с новым коронавирусом все иностранцы, прибывающие из Китая в Северную Корею, будут изолированы и взяты под медицинское наблюдение, сообщается в фейсбуке посольства РФ в Пхеньяне со ссылкой на МИД КНДР.

"В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа все иностранцы, включая сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций, прибывающие в Корейскую Народно-Демократическую Республику из Китайской Народной Республики напрямую или транзитом через Российскую Федерацию, изолируются в нижеуказанных местах и находятся под медицинским наблюдением в течение одного месяца", - говорится в ноте протокольного департамента МИД КНДР, полученной российской дипмиссией в республике.

Отмечается, что места для карантина организованы в случае въезда авиатранспортом - в гостинице "Чансусан" города Пхёнсон (провинция Южная Пхёнан); в случае въезда через пограничный пункт Синыйчжу на поезде или на автотранспорте - в гостинице "Амноккан" города Синыйчжу (провинция Северная Пхёнан); в случае въезда через другие погранпереходы и порты - в гостиницах международного класса, ближайших к пункту въезда.

"Протокольный департамент обращает внимание на то, что указанные меры направлены на защиту жизни и безопасности сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций, а также на предотвращение пандемии коронавируса нового типа, и призывает сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций к активному сотрудничеству", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу посольство России в КНДР на своей странице в фейсбуке сообщила, что КНДР приостановила авиасообщение между Пекином и Пхеньяном до 10 февраля и запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая любым видом транспорта.

"Нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией Air China рейсов Пекин-Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР", - говорилось в сообщении.

Также посольство сообщило о ноте, полученной от протокольного департамента МИД КНДР, в которой содержится "жесткое требование к сотрудникам иностранных миссий и членам их семей воздержаться от поездок в Китай, население которого пострадало от эпидемии коронавируса".

Отмечалось, что каких-либо ограничений на въезд и выезд в страну через Владивосток не установлено, если только пассажир не следует транзитом из Китая.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Вс ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!