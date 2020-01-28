Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 7:59

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Пхеньян/Гонконг. 28 января. ИНТЕРФАКС - В связи с ситуацией с новым коронавирусом все иностранцы, прибывающие из Китая в Северную Корею, будут изолированы и взяты под медицинское наблюдение, сообщается в фейсбуке посольства РФ в Пхеньяне со ссылкой на МИД КНДР.

"В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа все иностранцы, включая сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций, прибывающие в Корейскую Народно-Демократическую Республику из Китайской Народной Республики напрямую или транзитом через Российскую Федерацию, изолируются в нижеуказанных местах и находятся под медицинским наблюдением в течение одного месяца", - говорится в ноте протокольного департамента МИД КНДР, полученной российской дипмиссией в республике.

Отмечается, что места для карантина организованы в случае въезда авиатранспортом - в гостинице "Чансусан" города Пхёнсон (провинция Южная Пхёнан); в случае въезда через пограничный пункт Синыйчжу на поезде или на автотранспорте - в гостинице "Амноккан" города Синыйчжу (провинция Северная Пхёнан); в случае въезда через другие погранпереходы и порты - в гостиницах международного класса, ближайших к пункту въезда.

"Протокольный департамент обращает внимание на то, что указанные меры направлены на защиту жизни и безопасности сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций, а также на предотвращение пандемии коронавируса нового типа, и призывает сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций к активному сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Как отмечает во вторник орган ЦК Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун", власти КНДР усилили карантинные меры, в частности, идет проверка всех лиц, прибывающих в КНДР через аэропорты и порты, а также сухопутным путем. Также власти следят за здоровьем всех, кто недавно вернулся в Северную Корею из-за рубежа.

Информации о случаях заболевания коронавирусом в КНДР пока не поступало.

В свою очередь южнокорейское агентство "Рёнхап" отмечает, что Северная Корея, по всей видимости, перекрыла границу с Китаем после вспышки заболевания, однако большинство иностранных туристов продолжают пускать в КНДР.

В южнокорейском министерстве по делам объединения заявили, что внимательно следят за ситуацией в Северной Корее.

Также сообщается, что за здоровьем сотрудников тщательно следят и в бюро координации между Южной Кореей и КНДР, расположенном в северокорейском городе Кэсон.

В минувшую пятницу посольство России в КНДР на своей странице в фейсбуке сообщила, что КНДР приостановила авиасообщение между Пекином и Пхеньяном до 10 февраля и запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая любым видом транспорта.

"Нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией Air China рейсов Пекин-Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР", - говорилось в сообщении.

Также посольство сообщило о ноте, полученной от протокольного департамента МИД КНДР, в которой содержится "жесткое требование к сотрудникам иностранных миссий и членам их семей воздержаться от поездок в Китай, население которого пострадало от эпидемии коронавируса".

Отмечалось, что каких-либо ограничений на въезд и выезд в страну через Владивосток не установлено, если только пассажир не следует транзитом из Китая.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

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