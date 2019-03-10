Этот контент был опубликован 10 марта 2019 г. 11:55

Лондон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Ни один пассажир не выжил в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, передала телерадиокорпорация BBC со ссылкой на авиакомпанию.

По ее информации, предполагается, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Отмечается, что на борту находились граждане 33 государств. Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко заявил "Интерфаксу", что в посольство России в Кении пока не поступало информации о том, что россияне могли находиться на борту потерпевшего крушение самолета "Eрhiopian Airlines"

Крушение произошло в 08:44 (совпадает с МСК) спустя шесть минут после взлета из аэропорта в столице Эфиопии. Причина авиакатастрофы остаются неизвестными. Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби.

"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на самолете Ethiopian Airlines Боинг-737, выполнявшем регулярный рейс в Найроби", - написал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Twitter.

1кю бп

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