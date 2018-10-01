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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 8:45 01.10.2018 - 08:45

Гонконг. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён в понедельник заявил, что в случае провокаций со стороны КНДР или нарушения Пхеньяном договоренностей с Сеулом все межкорейские соглашения автоматически прекратят свое действие.

"В том случае если будут провокации со стороны Севера, все предыдущие соглашения автоматически аннулируются", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова премьера, сказанные на выступлении перед парламентариями.

Слова премьера стали ответом на беспокойство со стороны оппозиционных сил, некоторые представители которых считают, что в случае подписания декларации о завершении Корейской войны США будет сложнее оказать помощь Сеулу в случае вторжения КНДР.

Также звучала критика соглашения между Сеулом и Пхеньяном, достигнутого в сентябре во время последнего визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР и предполагающего сокращение вооружений на границе между Севером и Югом.

"Сокращение вооружений - это взаимный процесс. Этого невозможно добиться в одностороннем порядке", - подчеркнул в свою очередь премьер-министр.

1бф аю

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