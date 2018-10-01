Все межкорейские соглашения автоматически аннулируются в случае провокаций со стороны КНДР, предупреждает южнокорейский премьер
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Гонконг. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён в понедельник заявил, что в случае провокаций со стороны КНДР или нарушения Пхеньяном договоренностей с Сеулом все межкорейские соглашения автоматически прекратят свое действие.
"В том случае если будут провокации со стороны Севера, все предыдущие соглашения автоматически аннулируются", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова премьера, сказанные на выступлении перед парламентариями.
Слова премьера стали ответом на беспокойство со стороны оппозиционных сил, некоторые представители которых считают, что в случае подписания декларации о завершении Корейской войны США будет сложнее оказать помощь Сеулу в случае вторжения КНДР.
Также звучала критика соглашения между Сеулом и Пхеньяном, достигнутого в сентябре во время последнего визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР и предполагающего сокращение вооружений на границе между Севером и Югом.
"Сокращение вооружений - это взаимный процесс. Этого невозможно добиться в одностороннем порядке", - подчеркнул в свою очередь премьер-министр.
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Интерфакс