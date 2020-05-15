Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 16:14

Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Несмотря на настойчивые призывы властей, бельгийцы все меньше склонны досконально соблюдать введенные для сдерживания распространения коронавируса меры, указывают данные социального опроса федерального центра исследований Sciensano.

При том, что опрошенные заявляли о достаточном информировании со стороны властей об опасности COVID-19 и о действующих в стране защитных мерах, все большее, по сравнению с предыдущим исследованием, число бельгийцев признает, что не выполняет строгим образом указания по социальному дистанцированию и правилам самоизоляции.

Как отмечает в пятницу телеканал RTBF, который привел данные Sciensano, главными отговорками нарушителей порядка являются объяснения: "Я при этом проявляю осторожность" и "Я не принадлежу к группе риска".

В тот же день Минздрав Бельгии сообщил о 356 новых заражениях коронавирусом в стране. Общее число выявленных инфицированных достигло 54644.

В течение последних суток продолжило снижаться количество госпитализированных с диагнозом COVID-19. С начала эпидемии коронавируса в больницах Бельгии вылечился 14301 пациент.

За минувшие сутки умерло 56 человек, зараженных COVID-19. Всего число летальных исходов среди инфицированных в стране достигло 8959.

При этом позитивном развитии статистики ряд бельгийских экспертов предупреждает о преждевременности оптимистичных прогнозов по поводу состоявшихся двух этапов выхода из режима изоляции - 4 мая и 11 мая.

Они свою позицию объясняют, в частности, тем, что в сегодняшних цифрах еще не отражена ситуация с распространением коронавируса после первого этапа ослаблений 4 мая, так как для необходимых выводов с тех пор должен пройти полный инкубационный период заболевания. Нынешние положительные данные, по их мнению, надо соотносить с мерами, принимавшимися в последнюю неделю апреля.

Поэтому они не исключают второй волны инфекции и призывают к бдительности особенно в процессе ослабления ограничений.

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