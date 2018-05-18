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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 1:04 19.05.2018 - 01:04

(Обновлённая версия, приводятся новые данные о пассажирах)

Мадрид. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Единственные иностранцы, находившиеся на борту разбившегося близ Гаваны пассажирского самолёта, по последним данным, - пятеро мексиканских членов экипажа, а также - пять пассажиров, сообщает в субботу сайт кубинской газеты "Гранма".

Издание отмечает, что, согласно последним данным, все пассажиры - более 100 человек - граждане Кубы. "Гранма" подчеркивает, что изначально кубинские СМИ сообщали о том, что все пассажиры - иностранцы, однако эти данные оказались неверными.

Газета на своём сайте не уточняет, гражданами какой страны являются пять иностранных пассажиров.

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