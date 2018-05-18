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Мадрид. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Единственные иностранцы, находившиеся на борту разбившегося близ Гаваны пассажирского самолёта - пятеро мексиканских членов экипажа, сообщает в субботу сайт кубинской газеты "Гранма".

Издание отмечает, что, согласно последним данным, все пассажиры - более 100 человек - граждане Кубы. "Гранма" подчеркивает, что изначально кубинские СМИ сообщали о том, что все пассажиры - иностранцы, однако эти данные оказались неверными.

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Интерфакс