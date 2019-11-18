Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:01

*** РФ по контракту должна предоставить Анкаре возможность купить вторую партию С-400

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ согласно подписанным контрактам обязана предоставить Турции возможность купить ещё партию С-400, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Контракт, который мы исполнили, содержит оговорку по опционам и нашим обязательствам предоставить турецкой стороне возможность закупить второй комплекс, вторую партию. В настоящий момент, идет обсуждение программы локализации и индустриального партнерства с турецкой стороной", - сообщил Михеев журналистам на выставке в Дубае, отвечая на вопрос "Интерфакса"

Он подтвердил, что все элементы комплекса С-400 поставлены Анкаре.

"Что касается комплекса С-400, то он поставлен на 100%, то есть непосредственно все платформы комплекса находятся уже в стране, завершается обучение, и в дальнейшем он уже будет поставлен на боевое дежурство", - заявил Михеев.

Ранее сообщалось, что Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400.

Контракт, который критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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