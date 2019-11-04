Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 8:23

Лондон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Девять похищенных членов экипажа норвежского судна MV Bonita являются гражданами Филиппин, сообщают СМИ со ссылками на компанию-судовладельца J.J. Ugland.

Среди них - капитан судна.

Как сообщалось, моряки были похищены в то время, когда MV Bonita находилось на якорной стоянке у берегов Бенина.

О похищении сообщили оставшиеся на судне члены экипажа, которые уведомили о произошедшем местные власти.

Позднее судно, перевозившее предназначенный Бенину гипс, пришвартовалось в порту Котону.

Судовладелец в распространенном заявлении отметил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании приступила к работе.

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