Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 8:28

Дели. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Службы безопасности Шри-Ланки задержали или ликвидировали всех боевиков, ответственных за серию терактов в день католической Пасхи 21 апреля, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на главу полиции страны Чандану Викрамаратне.

"Каждый, кто был причастен к организации или совершению террористических актов, либо погиб, либо находится за решеткой", - заверил начальник полиции.

"Убиты двое террористов, которые специализировались на взрывчатке. Мы изъяли заряды, подготовленные для других терактов", - добавил он.

В полиции отметили, что на данный момент задержаны 73 человека по подозрению в причастности к атакам 21 апреля.

Ч.Викрамаратне также заявил, что жизнь на острове после нападений 21 апреля возвращается к норме. Так, накануне в стране были открыты школы.

Глава полиции Шри-Ланки напомнил, что на всем острове повышены меры безопасности.

В день празднования католической Пасхи в нескольких христианских храмах, а также отелях на Шри-Ланке прогремели взрывы, жертвами которых стали 257 человек. Ответственность за нападения взяла на себя радикальная исламская группировки "Таухид Джамаат".

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