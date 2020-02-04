Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 10:27

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Париж. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Обе стороны ливийского конфликта продолжают получать иностранных наемников и вооружение из-за границы, заявил во вторник спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе.

"Обе стороны получают иностранных наемников и вооружение. Поставки проходят по воздуху и по морю", - сказал он на брифинге в Женеве.

Саламе выразил надежду, что СБ ООН оперативно примет меры, нацеленные на решение этой проблемы.

"Те, кто экспортирует оружие, должны понимать, что в стране уже есть 20 млн единиц оружия, и этого вполне достаточно", - подчеркнул Саламе.

"Эмбарго на поставку оружия (в Ливию - ИФ) действует с 2011 года. И с тех пор его постоянно нарушали", - напомнил спецпредставитель ООН.

По его мнению, если на проходящих в Женеве переговорах стороны конфликта сумеют договориться об устойчивом перемирии, то это, в частности, поможет снизить объем поставок оружия из-за рубежа.

1во др

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