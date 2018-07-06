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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 17:08 06.07.2018 - 17:08

Дубай. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф приветствовал итоги министерской встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и заявил, что все участники СВПД настроены на то, чтобы принять контрмеры после выхода США из СВПД.

"Мой вывод состоял в том, что все участники СВПД продемонстрировали... политическую волю оказывать противодействие такому шагу США", - приводит слова Дж.Зарифа агентство "Тасним".

Министр при этом назвал заседание комиссии "серьезным и конструктивным" и выразил надежду на принятие "практических мер" после этих переговоров.

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