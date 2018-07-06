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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 17:27 06.07.2018 - 17:27

Дубай. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф приветствовал итоги министерской встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и заявил, что все участники СВПД настроены на то, чтобы принять контрмеры после выхода США из СВПД.

"Мой вывод состоял в том, что все участники СВПД продемонстрировали... политическую волю оказывать противодействие такому шагу США", - приводит слова Дж.Зарифа агентство "Тасним".

Министр при этом назвал заседание комиссии "серьезным и конструктивным" и выразил надежду на принятие "практических мер" после этих переговоров.

По словам Дж.Зарифа, в настоящей момент важнейшей задачей является реализация данных мер, причем не все из них "обязательно в полной мере будет преданы гласности".

Министр упомянул о необходимости для ЕС ввести в действие защитные меры в отношении своих предприятий, ведущих дела с Ираном до того, как США возобновят действие санкций против Тегерана.

Кроме этого, после переговоров в Вене Дж.Зариф перечислил на своей странице в "Твиттере" основные тезисы этой встречи.

"Основные положения сегодняшней встречи по СВПД: 1. Все привержены задаче обеспечить выгоды Ирану: США в изоляции; 2. Правильное движение к конкретным шагам по своевременному исполнению своих обязательств; 3. Иран подтвердил право дать ответ на нарушения США (соглашения - ИФ), если корректирующие меры окажутся недостаточными", - написал министр.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

Ранее в мае Евросоюз, отреагировав на решение США о возобновлении санкций в отношении Ирана, решил ответить на односторонние шаги США и защитить свои предприятия, запустив "закон о блокировании" от 1996 года.

Так называемый "закон о блокировании" был принят в 1996 году в ходе конфликта вокруг санкций США против Кубы, Ирана и Ливии, которые могли коснуться европейских компаний. Более 20 лет законодательный акт оставался невостребованным, поскольку конфликт с Вашингтоном тогда удалось уладить.

1аю ар

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