Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 12:56

*** Состав ЕК будет представлен на следующей неделе

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Брюссель. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Избранная председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что получила кандидатуры в состав будущей ЕК от всех государств-членов Евросоюза.

"Я счастлива, что получила имена от всех государств-членов ЕС. Теперь с нетерпением жду создания сбалансированной коллегии (ЕК - ИФ), которую я представлю во вторник", - сообщила будущая глава Еврокомиссии в твиттере.

Спустя некоторое время в твиттере фон дер Ляйен появилась поправка к предыдущей формулировке, гласящая, что она получила "все имена от государств-членов ЕС" в состав будущей Еврокомиссии, имея в виду, что нет кандидата от 28-й страны Евросоюза - Великобритании.

Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Брюсселе, разъяснила, что в ЕК исходят из того, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября, поэтому нет смысла выдвигать кандидата от Соединенного Королевства.

Если произойдут изменения в графике Brexit, тогда можно будет вернуться к этому вопросу, добавила пресс-секретарь.

Новая Европейская комиссия с мандатом на 2019-2024 годы приступит к своим обязанностям 1 ноября.

1ов ап

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