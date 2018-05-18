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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 14:47 18.05.2018 - 14:47

Рим. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Все чилийские епископы, представляющие в Ватикане, в пятницу заявили, что обратились к папе римскому Франциску с просьбой лишить их сана в связи со скандалом вокруг жестокого обращения с детьми со стороны церковных служителей в Чили.

"Мы, все епископы, представляющие Чили в Риме, подали понтифику прошения о лишении сана, пусть он сам примет решение по каждому из нас", - говорится в совместном заявлении 34 епископов, оглашенном официальным представителем Ватикана.

"Мы хотим попросить прощения за боль, причиненную жертвам, понтифику, пастве и нашей стране из-за серьезных ошибок и упущений, которые мы допустили", - подчеркнули епископы.

Это заявление выпущено после того, как папа римский Франциск вызвал в Ватикан чилийских епископов в связи с разгоревшимся скандалом.

В Чили высокопоставленных членов католической церкви обвиняют в том, что они игнорировали и покрывали факты жестокого обращения с детьми священником-педофилом Фернандо Карадимо в 1980-1990-х гг.

Накануне папа Франциск пообещал, что чилийскую церковь "ждут изменения".

бф ар

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