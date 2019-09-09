Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 1:19

Гонконг. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Четыре члена экипажа, оказавшиеся в ловушке внутри перевернувшегося судна у восточного побережья США, были спасены в понедельник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на береговую охрану США.

"Береговая охрана и спасательные команды благополучно извлекли последнего члена экипажа Golden Ray. Все члены экипажа учтены. Работа теперь полностью перейдет на охрану окружающей среды, перемещение судна и возобновление движения", - говорится в твиттере ведомства.

По словам капитана береговой охраны Джона Рида, первыми удалось спасти трех членов экипажа. Они были в "относительно хорошем" состоянии и доставлены в больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Вскоре удалось спасти и четвертого моряка, застрявшего за стеклом в машинном отделении.

Новости о спасении пришли более чем через 30 часов после того, как грузовое судно Golden Ray перевернулось на бок в 12,6 км от порта в городе Брансуик (штат Джорджия).

Ранее сообщалось, что береговая охрана США проводит операцию по спасению четырех граждан Южной Кореи, которые, как предполагается, оказались в ловушке внутри судна.

Сообщается, что судно принадлежит компании Glovis Co. - логистическому подразделению южнокорейской Hyundai Motor Group.

Из 24 членов экипажа спасены 20 человек.

Правительство Южной Кореи направило на место происшествия группу быстрого реагирования в составе восьми человек, в том числе трех из министерства иностранных дел.

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