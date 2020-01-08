Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 6:32

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Все 170 человек, находившиеся на борту самолета украинских международных авиалиний, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана, погибли, сообщил представитель спасательной службы аэропорта Пир Хуссейн Куливанд.

По его словам, спасатели на месте аварии пытаются собрать останки погибших.

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщало иранское информагентство FARS. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду по местному времени, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство ISNA.

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения.

Служба слежения за полетами FlightRadar 24 сообщила в твиттере, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в Киев 02: 42 UTC (5:42 по мск). Последние данные от самолета поступили в 02: 44 UTC (5:44 по мск).

По данным сервиса, самолет находился в эксплуатации около трех с половиной лет.

1гк БП

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