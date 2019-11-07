Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 15:58

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Британская полиция установила личности всех людей, обнаруженных мертвыми в грузовике в графстве Эссекс, они оказались гражданами Вьетнама, передает в четверг телеканал Sky News.

Информацию о том, что погибшие являлись гражданами Вьетнама, подтвердила и вьетнамская полиция.

Тела 39 человек обнаружили в грузовике в графстве Эссекс в 15 км от Лондона 23 октября.

Расследование инцидента продолжается, в связи с ним в понедельник во Вьетнаме задержали восемь человек. Двоим из них предъявили обвинения.

Прежде обвинения в убийстве 39 человек предъявили в Великобритании водителю грузовика Мо Робинсону. Также британская полиция призывает сдаться властям двоих мужчин, вероятно связанных с инцидентом, Ронана и Кристофера Хьюзов.

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