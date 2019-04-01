Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 15:18

Берлин. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Вскрытие тел погибших при аварии бизнес-джета в Германии пройдет во вторник, сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя пресс-службы прокуратуры Дармштадта Йенс Нойбауэр.

"Завтра будет вскрытие", - сказал Й.Нойбауэр.

Он не знает, когда именно будут известны результаты экспертизы, уточнив, что вряд ли это произойдет во вторник.

По российским данным, 31 марта в катастрофе бизнес-джета Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), погибла акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Немецкая полиция пока не подтверждает личности погибших, но согласно информации из РФ.

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