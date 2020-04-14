Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 16:33

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - На большом госпитальном судне ВМС США USNS Mercy, направленном в конце марта в Лос-Анджелес (штат Калифорния) для поддержки местных служб здравоохранения в борьбе с коронавирусом, выявлено уже семь инфицированных членов команды, сообщили в 3-м оперативном флоте.

Заразившиеся COVID-19 медицинские сотрудники, а также те, с кем они имели тесный контакт, сняты с корабля и помещены в изоляцию. Трое членов команды дали положительный результат на коронавирус еще на минувшей неделе. Еще четверо инфицированных было выявлено в прошедшие выходные.

"Семь членов команды медицинского центра на борту USNS Mercy дали положительный результат на COVID-19 и в настоящее время находятся в изоляции вне корабля, - сообщил официальный представитель 3-го оперативного флота Джон Фейдж. - Судно следует протоколам и принимает все меры предосторожности для обеспечения здоровья и безопасности всех членов экипажа и пациентов на борту".

При этом он отметил, что вспышка коронавируса среди команды пока не повлияла на способность госпитального судна продолжать оказывать помощь пациентам.

Медицинский персонал госпитального судна состоит из тысячи военнослужащих. Обслуживание судна осуществляют гражданские служащие, значительно меньшей численностью.

В рамках миссии по поддержке гражданских медиков в их борьбе с коронавирусом COVID-19 в Нью-Йорк также было направлено большое госпитальное судно ВМС США USNS Comfort. Оно принимает всех пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, а также больных коронавирусом.

Как сообщалось, после вспышки коронавируса на борту американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) ("Теодор Рузвельт") уже выявлено 585 инфицированных членов команды. Один из заболевших скончался.

В конце марта из-за вспышки коронавируса авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Более чем каждый десятый моряк на авианосце заболел COVID-19. На данный момент протестировано 92% членов команды. У 3 тыс. 724 моряков исследование на вирус дало отрицательный результат.

В общей сложности 3 тыс. 967 моряков сошли на берег на Гуаме и находятся на карантине.

По данным ВМС США, в настоящее время число заболевших на флоте достигает более тысячи человек.

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