Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 13:10

Париж. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Распространение нового типа коронавируса не представляет в настоящее время пандемию, сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения.

"В настоящее время речь не идет о пандемии. У нас - эпидемия с многочисленными очагами (распространения - ИФ)", - сказала директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что на данный момент за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах.

Пандемией считается чрезвычайно сильной эпидемией, которая распространяется в мировых масштабах. В частности, ВОЗ объявляла пандемию в 2009 года при распространении гриппа H1N1, который еще называют "свиным гриппом".

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 20 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 420 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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