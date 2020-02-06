Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 19:03

Стамбул. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Новая встреча по Сирии в астанинском формате (РФ, Иран, Турция), вероятно, будет проведена в марте этого года, заявил в четверг специальный советник президента Турции Ибрагим Калын.

"В марте может состояться встрече в рамках Астанинского процесса. В настоящее время идет работа над этим", - цитируют его слова агентство "Анадолу".

Он отметил, что Анкара продолжает диалог с Москвой и Тегераном по сирийской проблеме.

Говоря о ситуации в сирийской провинции Идлиб, Калын заявил, что границы Идлибской зоны деэскалации, согласованные на переговорах в сочинском и астанинском форматах, пересмотру не подлежат. Также Калын пообещал, что Турция продолжит защищать своих военных в регионе.

Ранее турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

Издание "Сабах" сообщало, что после этого инцидента было отменено совместное патрулирование РФ и Турции. Вечером 3 февраля руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что Турция не прислала своих военнослужащих для совместного с подразделениями российской военной полиции патрулирования на севере Сирии.

При этом в минувший вторник Эрдоган заявил, что Анкаре не имеет смысла конфликтовать с Россией в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Он отмечал, что Турция довела до сведения России невозможность закрывать глаза на продолжение конфликта в Идлибе, на гибель там гражданских лиц и на новый исход оттуда населения к границе Турции.

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