Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 16:56

Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи в пятницу заявил о частичных успехах на переговорах в Вене по соглашению об иранской ядерной программе, сообщает издание The Wall Street Journal.

Арагчи назвал встречу в Вене "шагом вперед" и приветствовал прогресс по вопросу механизма расчетов INSTEX.

В то же время, отмечает The Wall Street Journal, Арагчи заявил, что этих успехов пока что "недостаточно" для того, чтобы Иран приостановил свой поэтапный отказ от соблюдения условий ядерной сделки.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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