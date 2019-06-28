Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 17:09

Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи в пятницу заявил о частичных успехах на переговорах в Вене по соглашению об иранской ядерной программе, сообщает издание The Wall Street Journal.

Арагчи назвал встречу в Вене "шагом вперед" и приветствовал прогресс по вопросу механизма расчетов INSTEX.

В то же время, отмечает The Wall Street Journal, Арагчи заявил, что этих успехов

пока что "недостаточно" для того, чтобы Иран приостановил свой поэтапный отказ от соблюдения условий ядерной сделки.

"Это был шаг вперед, но его все еще недостаточно, и это не отвечает ожиданиям иранцев. Я сообщу в Тегеран, и там примут окончательное решение", - сказал Арагчи журналистам.

Также Арагчи заявил, что министры иностранных дел стран-подписантов

соглашения в ближайшие недели проведут встречу - до того, как истечет 60-дневный срок , предъявленный Ираном по поводу исполнения требований соглашения.

Ранее в пятницу директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, возглавлявший китайскую делегацию на встрече в Вене, заявил, что Иран на переговорах заверял о приверженности лимитам, установленным Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

1аю ар

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