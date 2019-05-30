Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 13:37

Дубай. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Участники конференции по Афганистану, состоявшейся в Москве, в совместном заявлении призывали к выводу иностранных войск из страны, а также указали на необходимость покончить с иностранным вмешательством, сообщает в четверг афганский канал "Толо ньюс".

"Стороны обсудили продолжение межафганских переговоров, перемирие, вопросы, связанные с освобождением заключенных и защитой гражданских лиц, выводом иностранных войск", - говорится в заявлении, принятом по итогам встречи в Москве.

Они также отметили необходимость "покончить с иностранным вмешательством" в дела Афганистана.

В сообщении канала отмечается, что представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) вновь указали на то, что, по их мнению, проблема присутствия в Афганистане иностранных сил является основной.

Также в нем говорится, что стороны добились прогресса по ряду спорных вопросов, но соглашение между ними пока не было подписано.

"Для достижения соглашения необходимы более широкие обсуждения", - подчеркивается в нем.

В заявлении также отмечается, что стороны намерены продолжить диалог в будущем, чтобы сделать следующий шаг в реализации договоренностей, достигнутых на прошлой встрече в феврале.

По данным СМИ, следующий раунд переговоров пройдет в Дохе.

В феврале в Москве состоялся первый раунд межафганского диалога. В нем приняли участие различные афганские партии и движения, включая представителей движения "Талибан". По итогам переговоров их участники приняли декларацию, направленную на развитие внутриафганского диалога с целью добиться политического решения конфликта в этой стране.

В документе также содержался призыв осуществить полный вывод иностранных войск из Афганистана, призывать иностранные государства к невмешательству во внутриафганские дела, уважать права всех граждан страны.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!