Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 19:23

Берлин. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подтвердил озвученную ранее информацию о том, что переговоры в Нур-Султане в астанинском формате по Сирии планируется провести 25-26 апреля.

"Мы близки к согласованию этой даты. Уже сейчас могу ориентировочно сказать, что встреча высокого уровня астанинского формата по Сирии предусмотрена 25-26 апреля в Нур-Султане", - сказал он в пятницу журналистам в Берлине.

По его словам, Россия плотно работает с партнерами по формату- это Турция и Иран.

Новый раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана может пройти 25-26 апреля - МИД Казахстана

Накануне заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды сообщил "Интерфаксу", что очередной раунд переговоров по Сирии с участием РФ, Турции и Ирана состоится, как ожидается, в Нур-Султане 25-26 апреля.

"Сейчас российская сторона предварительно запрашивает 25-26 апреля", - сказал он.

"Но мы ждем официального обращения (стран-гарантов процесса сирийского урегулирования - ИФ). Официального обращения пока не было", - добавил М.Тлеуберды.

Ранее М.Тлеуберды сообщил, что "астанинский процесс" сохранит свое название, несмотря на переименование столицы Казахстана в Нур-Султан.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин и прибывший в Москву с первым визитом после вступления в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили намерения взаимодействовать в рамках астанинского процесса в целях мирного урегулирования в Сирии.

1тф ав

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