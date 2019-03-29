Анталья. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках визита в Анталью, передает корреспондент "Интерфакса".
Министры поприветствовали друг друга, далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Ожидается, что министры также примут участие в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования.
В ходе заседания планируется обсудить предстоящую встречу президентов России и Турции, которую планируется провести в апреле в Москве.
Особое внимание будет посвящено ситуации в Сирии, в частности Идлибской зоне деэскалации.
1ви ав