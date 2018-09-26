Встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции "на полях" Генассамблеи ООН пройдет в среду - Вершинин
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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел России, Ирана и Турции проведут в среду встречу в астанинском формате по Сирии "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сегодня запланирована министерская встреча в астанинском формате после обеда", - сказал С.Вершинин журналистам.
1ви ав
Интерфакс