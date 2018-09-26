Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:19 26.09.2018 - 18:19

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел России, Ирана и Турции проведут в среду встречу в астанинском формате по Сирии "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Сегодня запланирована министерская встреча в астанинском формате после обеда", - сказал С.Вершинин журналистам.

1ви ав

Neuer Inhalt Horizontal Line