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Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Переговоры ЕС-Россия-Украина по газу могут пройти в ближайшее время, сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Я полагаю, что такая встреча может состояться в ближайшем будущем", - сказал высокопоставленный российский дипломат аккредитованным в бельгийской столице журналистам.

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Интерфакс