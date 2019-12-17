Брюссель. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Трехсторонняя встреча по вопросам газоснабжения ЕС-РФ-Украина состоится 19 декабря в Берлине, сообщил "Интерфаксу" во вторник в Брюсселе источник в институтах Евросоюза.
"На этот раз встреча на политическом уровне по вопросам газа между Еврокомиссией и российскими и украинскими партнерами пройдет в Берлине", - сообщил собеседник агентства.
Ранее во вторник заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, который при предыдущем мандате курировал энергетику и представлял ЕС на трехсторонних консультациях по газу, написал в твиттере: "С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря".
При этом Шефчович не уточнил место проведения консультаций.
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