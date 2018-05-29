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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 17:57 29.05.2018 - 17:57

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео проведет встречу с вице-председателем Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке на этой неделе, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на Белый дом.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Ён Чхоль отправился в США для подготовки саммита лидеров США и КНДР и по дороге сделал остановку в Пекине.

Президент США Дональд Трамп позднее во вторник заявил, что переговоры относительно организации саммита США-КНДР в настоящее время продолжаются, а также подтвердил визит Ким Ён Чхоля в Нью-Йорк.

"Заместитель председателя Северной Кореи (зампред Центрального комитета Трудовой партии Кореи) Ким Ён Чхоль сейчас направляется в Нью-Йорк. Основательный ответ на мое письмо, спасибо вам!" - написал Д.Трамп в "Твиттере".

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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