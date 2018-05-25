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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 13:39 25.05.2018 - 13:39

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В Вене проходит встреча представителей Ирана, России, Китая, Франции, Британии и Германии, в ходе которой обсуждается судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому после выхода США из этого соглашения, сообщает в пятницу агентство ИРНА.

Заседание совместной комиссии СВПД проходит впервые с 2015 года, когда соглашение было одобрено и согласовано "шестеркой" международных посредников и Ираном. Она проходит в отеле "Кобург".

Со стороны ЕС на встрече присутствует генеральный секретарь Европейской службы по внешним делам Хельга Шмид.

Со своей стороны, агентство ЭФЭ отмечает, что встреча началась в 11:15 по местному времени (12:15 мск). Предположительно, она продлится три-четыре часа.

В начале встречи перед участниками выступил глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Затем обсуждение продолжилось без него. По словам источника агентства ИРНА, присутствие Ю.Амано было необходимо для демонстрации того, что МАГАТЭ подтверждает соблюдение Ираном условий СВПД.

Администрация экс-президента США Барака Обамы считала иранскую сделку одним из своих главных достижений в области внешней политики. Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно ее критиковал, заявляя, что это соглашение никак не влияет на разработку программы баллистических ракет.

В мае президент США объявил о решении выйти из СВПД. Остальные участники "шестерки" международных посредников выступают за сохранение сделки. Иранская сторона заявляла, что будет согласна остаться в СВПД, если остальные партнеры, без США, смогут продолжать обеспечивать Ирану содержащиеся в соглашении привилегии, в частности, в сфере экономики.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил ранее, что администрация США введет в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее, и пообещал, что Вашингтон обеспечит, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.

В то же время, он отметил, что США готовы отменить санкции, восстановить торговлю в обмен на соблюдение требований Вашингтона со стороны Тегерана. Среди условий США - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

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