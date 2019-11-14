*** Хорошие переговоры возможны, если США готовы обсуждать ключевые вопросы

Бразилиа. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока его встреча с президентом США Дональдом Трампом не планируется, но заметил, что приезд американского лидера на празднование 9 мая был бы правильным шагом на фоне избирательной кампании в Соединенных Штатах.

"Пока у нас встреча не планируется", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Касаясь возможного приезда Трампа в Москву на празднование Дня победы 9 мая 2020 года, Путин заметил, что это было бы правильным с учетом начавшейся предвыборной кампании в США.

"Я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании было бы правильным и верным шагом. Но это не нам решать. Но если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве", - сказал Путин.

При этом, отвечая на вопрос, возможны ли в Москве в таком случае полноформатные переговоры с президентом США, президент РФ сказал: "Полноформатность ведь не зависит от помпезности, которой обставляется та или иная встреча. Она зависит от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов в двусторонних отношениях. Мы к этому готовы, если США тоже будут готовы к этому, то тогда в этом случае хорошие переговоры возможны", - сказал Путин.

ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!