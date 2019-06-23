Этот контент был опубликован 23 июня 2019 г. 13:07

Иерусалим. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выразил надежду на успех встречи руководителей структур национальной безопасности Израиля, России и США.

"Я надеюсь, что дискуссии будут эффективными и положительными, и что мы найдем путь для стабилизации ситуации, особенно в Сирии", - цитируют израильские СМИ слова Нетаньяху на встрече в воскресенье с советником по нацбезопасности президента США Джоном Болтоном.

Болтон прибыл в Иерусалим для встречи с коллегами из России и Израиля - секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой израильского Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом. Эти переговоры запланированы на понедельник и вторник.

1ар де

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