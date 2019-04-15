Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 3:07

(исправлена информация после второго абзаца)

Гонконг. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе, сообщает Ренхап со ссылкой на осведомленные источники.

"Президент России Владимир Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", - сообщили источники, знакомые с отношениями между Россией и Северной Кореей.

Как предположил один из собеседников агентства, В.Путин, скорее всего, совершит поездку в Дальневосточный регион, граничащий с северо-восточной частью Северной Кореи, после участия в форуме по инфраструктуре Китая "Один пояс, один путь", который состоится в Пекине 26-27 апреля.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.

1вз тг

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